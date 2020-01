Seks za informacje? Clint Eastwood oskarża dziennikarkę o brak etyki

Nowy film Clinta Eastwooda, ”Richard Jewell”, zapowiada się świetnie. Jest jeden problem: reżyser oskarża w nim nieżyjącą już dziennikarkę o seks w zamian za zdobycie informacji od agenta FBI. To oszczerstwo.

Nowy film też zapowiada się ciekawie. ”Richard Jewell” opowiada prawdziwą historię amerykańskiego ochroniarza, który uratował życie setek ludzi, zapobiegając wybuchowi bomby w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Tymczasem media podały fałszywą informację, jakoby to on był terrorystą i sam podłożył bombę. Z bohatera stał się wrogiem publicznym numer jeden, a jego życie zmieniło się w koszmar.

Zszargany wizerunek

Otóż jedną z bohaterek filmu jest dziennikarka gazety ”The Atlanta Journal Constitution” Kathy Scruggs (gra ją Olivia Wilde). W filmie opartym na faktach, Eastwood przedstawia ją jako przebiegłą karierowiczkę, która idzie do łóżka z agentem FBI, żeby w ten sposób – za seks – wyciągnąć od niego informacje.

Apel do filmowców

Macierzysta gazeta dziennikarki skierowała - przez swoich prawników - list do Clinta Eastwooda oraz wytwórni filmowej Warner Bros. Gazeta domaga się, aby w napisach końcowych pojawiła się informacja, że niektóre sceny w filmie zostały zmyślone dla uzyskania mocniejszego efektu dramatycznego i nie miały żadnego pokrycia w rzeczywistości.

Jednak Warner Bros odmówił, twierdząc, że film oparty jest na zweryfikowanym materiale źródłowym. Wskazują też, że gazeta była w 1996 roku jednym z tych mediów, które oskarżyły ochroniarza Richarda Jewella o podłożenie bomby, przez co zniszczyła mu życie.

Aktorka Olivia Wilde, która gra dziennikarkę, napisała na Twitterze, że nie można sprowadzać jej postaci do jednej sceny i że wedle jej wiedzy Scruggs rzeczywiście była świetną reporterką.

Rodzina Scruggs mówi jednak, że nikt z produkcji filmu czy obsady nie zgłaszał się do nich, by zapytać, jaka naprawdę była Kathy. – Jeśli robili jakiś research to z pominięciem nas – mówią najbliżsi reporterki.