Sensacja w kinach. Bajka idzie na rekord, zarobiła już setki milionów

Film zarobił już 724 mln dolarów, a to zaledwie dwa weekendy wyświetlania go na świecie. Przychody z biletów są tak ogromne, że pobito już teraz drugą część "Diuny" (ma na koncie 711 mln dolarów). A to nie wszystko. Bajka może stać się najchętniej oglądaną w historii filmów animowanych i trafić na listę najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Już teraz wskazuje się także, że wyniki "W głowie się nie mieści 2" z drugiego weekendu są lepsze niż to, co osiągnęła "Barbie" po dwóch tygodniach od premiery.