Serialowe nowości Netfliksa. W kwietniu przebojem ma być serial fantasy.

"Cień i kość" jest jedną z najdroższych produkcji, które przygotował Netflix na pierwszą połowę 2021 roku. Ośmioodcinkowy serial oparty został na trylogii i zbiorze opowiadań wchodzących w skład tzw. „uniwersum griszów”. W 2013 roku powieść Leigh Bardugo znalazła się na 8. miejscu listy bestsellerów "New York Timesa". Takie przeboje literatury popularnej są dla świata filmu okazją, z której koniecznie trzeba skorzystać.

Cień i kość \| Teaser \| Netflix

Jak w przypadku wielu oryginalnych produkcji Netfliksa, zdjęcia do serialu kręcone były na Węgrzech. Okres zdjęciowy zakończył się tuż przed wybuchem pandemii. Ekipa filmowa miała jeszcze powrócić do Budapesztu, ale ze względu na koronawirusa fazę postprodukcji przeniesiono do Kanady.