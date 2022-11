Sharon Stone przejdzie operację usunięcia mięśniaka. Poprzedni lekarz przeoczył guz

Sharon Stone to od lat symbol elegancji i klasy. Aktorka, która odegrała w "Nagim instynkcie" jedną z najbardziej zmysłowych scen w historii kina, udowodniła, że ma do zaoferowania znacznie więcej, niż wizerunek seksbomby. Mając imponujący dorobek artystyczny wykorzystuje swoją popularność, by mówić o społecznie istotnych kwestiach.