Skandaliczne sceny w "Blondynce" Netfliksa. Jak można coś takiego pokazywać? [+18]

Choć wielu chciałoby widzieć w "Blondynce" biografię Marilyn Monroe, reżyser Andrew Dominic odżegnuje się od tych sugestii. Jego produkcja to adaptacja fabularnej powieści o hollywoodzkiej sławie autorstwa Joyce Carol Oates. Mimo zachwytów nad kreacją Any de Armas, która zebrała na festiwalu w Wenecji kilkunastominutowe owacje, zarówno krytycy, jak i widzowie Netfliksa są podzieleni. Po co kręcić filmy biograficzne, które niewiele wspólnego mają z prawdą? Która ze scen była najbardziej skandaliczna - aborcji, seksu oralnego z prezydentem Kennedym czy trójkątu z synem Chaplina?