Smarzowski powraca. Będą duże emocje i kontrowersje

"Dom dobry" - kiedy premiera?

"Wesele", ostatni jak na razie film Smarzowskiego, także odniósł sukces w kinach. W trudnym, postpandemicznym roku zgromadził blisko 500 tys. widzów, co dawało mu miejsce w pierwszej dziesiątce największych przebojów sezonu. Można się więc spodziewać, że "Dom dobry" również zainteresuje widzów. Zdjęcia do filmu mają zakończyć się w kwietniu. Do szerokiej dystrybucji obraz ma trafić jesienią przyszłego roku.