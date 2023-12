Smutna informacja dla fanów. Gwiazdor kończy karierę

To koniec kariery Norrisa

O decyzji aktora poinformował na swoim profilu na Instagramie Unilad, brytyjska firma medialna i serwis internetowy. W opisie czytamy, że Gena cierpiała na nerwobóle i miała problemy z nerkami. Małżonkowie wydali na jej leczenie 2 mln zł, co kiedyś Norris skomentował jako zatrważające. Zdaje sobie sprawę, w jak uprzywilejowanej są pozycji ze względu na to, że mają (i to naprawdę duże) pieniądze. Co jednak z innymi osobami, których nie stać na tak drogą kurację?