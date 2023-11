Zaatakowana za "Zieloną granicę". "Nie będę reklamowała tego hejtera"

- Na pewno nie była to taka sytuacja, jaka spotkała Agnieszkę Holland. Jest to straszne, że nasza wielka twórczyni musiała przyjść z obstawą na premierę swojego dzieła. Zagrałam w tym pięknym filmie jedną scenę. Uważam ten film za film niezwykły, uniwersalny, dotykający prawdziwego człowieczeństwa i kryzysu tego człowieczeństwa. Jest to bardzo ważny film - powiedziała Agata Kulesza.