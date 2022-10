Spór o film o aborcji. Reżyser usłyszał od Strajku Kobiet: "Wypierd..."

Mimo to prof. Środa film poleca: - Film zrobił na mnie wrażenie. Uważnie go obejrzałam. Polecam go. Pokażemy go na Kongresie Kobiet. Są u nas kobiety o różnych poglądach, są ateistki, katoliczki, kobiety o myśleniu centrowym, lewicowym i prawicowym. Właśnie dlatego ten kongres jest interesujący, bo to nie jest zjazd PiS, gdzie wszyscy się zgadzają z prezesem. Czekam na dyskusję wokół filmu. Moja rada: proszę obejrzeć film i ocenić go samemu.