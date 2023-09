Strajk scenarzystów dobiega końca. "Mamy wstępne porozumienie"

Scenarzyści od początku domagali się zwiększenia wynagrodzeń i zatrudniania większej liczby autorów do danej produkcji (chodzi o filmy, seriale, ale także programy telewizyjne typu talk show). Twórcy chcieli także ograniczyć wykorzystywanie narzędzi AI (sztuczna inteligencja), które do pewnego stopnia zabierały im pracę. Postulowano także o zmianę systemu honorariów w odniesieniu do produkcji tworzonych dla platform streamingowych.