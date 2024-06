Strzał w dziesiątkę. Netflix "wykopał" dla Polaków duży przebój

Swój sukces "Bullet Train" w dużej mierze zawdzięcza osobistemu urokowi i charyzmie Brada Pitta. Sam film zbiera bowiem mieszenia opinie. Nie jest to typowa sensacyjna produkcja adresowana do szerokiej widowni (jak np. "Szybcy i wściekli), lecz kino mocno pastiszowe, do oglądania z przymrużonym okiem. "Bullet Train" trudno jednoznacznie przyporządkować do konkretnej kategorii. Reżyser żongluje konwencjami, tworząc ze swego dzieła istną hybrydę kina akcji, kryminału i komedii.