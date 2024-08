Świecki pogrzeb Tadeusza Woźniaka. Muzyka żegnali bliscy, przyjaciele, fani

W 1973 roku wykonał w Opolu piosenkę "Zegarmistrz światła" i otrzymał nagrodę główną na 10. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej. Jego dorobek stanowią także kompozycje do spektakli teatralnych, produkcji animowanych. To on był autorem piosenki "Pośrodku świata" wykorzystanej w czołówce telenoweli "Plebania". W 2005 został odznaczony przez ministra kultury Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2014 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne.