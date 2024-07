Syn Brada Pitta i Angeliny Jolie w szpitalu z urazem głowy. Miał szczęście...

Na miejsce przyjechały służby medyczne. Dwudziestolatek skarżył się na ból biodra, stwierdzono także obrażenia głowy, więc zabrano go do szpitala. Według TMZ istniało zagrożenie krwotoku do mózgu, ale według najnowszych ustaleń stan Jolie-Pitta jest stabilny i niebawem będzie mógł być wypisany do domu.