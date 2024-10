Przerywa milczenie. "Przeżyliśmy 20 wspaniałych lat, ale to już koniec"

Kilka lat temu Seth Rogan, w głośnym wywiedzie dla The Sunday Times, przyznał, że przez długi czas bagatelizował pewne zachowania przyjaciela i bronił go w mediach, jednak gdy dotarła do jego świadomości skala win Franco, musiał podjąć trudną decyzję. "Mogę powiedzieć, że zmieniło się wiele rzeczy w naszych relacjach. Jest to dla mnie bardzo bolesne, ale nie tak bardzo, jak dla osób pokrzywdzonych w tej sprawie" - stwierdził Rogan.