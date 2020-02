"Jojo Rabbit", czyli jak ze smakiem wyśmiać Hitlera i cały nazizm [RECENZJA]

Taika Waititi bez wątpienia należy do reżyserów niekonwencjonalnych. Jego najnowsze dzieło "Jojo Rabbit" od początku zapowiadało się jako coś całkowicie czerpiącego zarówno z kanonu komedii, jak i filmu historycznego. Obnażyć całą filozofię Adolfa Hitlera i nazistowskie poglądy w taki sposób, jaki został pokazany w filmie, to prawdziwa sztuka.

"Jojo Rabbit": Groteskowo o wojnie i życiu przesiąkniętym złem

"Jojo Rabbit" to historia 10-letniego Jojo, który jest ślepo zapatrzony w ideologię nazizmu i poczynania Adolfa Hitlera. Podczas jednego z obozów dla przyszłych żołnierzy III Rzeszy zostaje ranny, przez co wraca do domu i nie może uczestniczyć w żadnych zajęciach. W czasie rehabilitacji odkrywa, że jego walcząca o wolny kraj matka ukrywa młodą Żydówkę. Relacja z dziewczyną całkowicie wywraca jego życie do góry nogami. Taika Waititi przygodami i relacjami chłopca z Hitlerem i innymi wyśmiał cały kult Führera, nazizmu i ówczesną antyżydowską propagandę.