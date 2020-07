Tajemnicza śmierć "Cygana". Vega publikuje kolejne wideo

Patryk Vega ma we wrześniu pokazać swój nowy film. O "Pętli" jest już głośno od kilku tygodni, a wszystko to za sprawą nagrań z klubów, które zdobył reżyser . I sukcesywnie pokazuje fragmenty w swoich materiałach wypuszczanych w mediach społecznościowych. Widzieliśmy już rozmowy z bohaterami afery podkarpackiej o nagrywaniu ministrów, teraz przyszedł czas na nagrania dotyczące śmierci Dawida Kosteckiego.

Vega w "Pętli" inspiruje się aferą podkarpacką. Dotyczyła kompromitujących nagrań z udziałem znanych i wpływowych osób, które gościły w klubach należących do ukraińskiej mafii, do dwóch braci. Tancerki w klubach były prostytutkami, a ich klientów nagrywano podczas intymnych spotkań.

Vega sięga do sprawy ponownie. W materiale, który opublikował na Instagramie, siostra Kosteckiego mówi: - Jestem przekonana, że go zamordowali.

Wywiady z bohaterami afery podkarpackiej to część dokumentacji Vegi do "Pętli". Do premiery filmu pozostało jeszcze kilka tygodni, więc Vega ma jeszcze sporo czasu, żeby pokazywać kolejne nagrania. Myślicie, że tym razem reżyser wywoła aferę, która zakończy czyjąś karierę, jak planował to przy filmie "Polityka"?