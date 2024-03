Tak Hugh Jackman zmieniał się w Wolverine. Co za mięśnie! Aktor ma 55 lat

Fani Jackmana tylko na to czekają! Aktor co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych, jak wyglądało jego przygotowywanie się do wymagającej roli. Ciało Wolverine jest masywne, a mięśnie są widoczne gołym okiem. Aktor na co dzień, choć dobrze zbudowany, nie jest aż takim gigantem. Musiał ostro trenować, aby jego sylwetka zmieniła się i pasowała do wizerunku bohatera tak lubianego przez widzów na całym świecie.