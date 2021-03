Tego serialu nienawidzą brytyjscy policjanci. Jest zwiastun 6. sezonu.

Akcja serialu rozgrywa się wśród funkcjonariuszy wydziału wewnętrznego policji. Bohaterowie zajmują się zwalczeniem korupcji i innych przestępstw popełnionych przez policjantów. Określenie in the line of duty w języku służb mundurowych w Wielkiej Brytanii używane jest w sytuacji, w której coś złego wydarzy się podczas służby, np. śmierć policjanta w czasie wykonywania swoich obowiązków.