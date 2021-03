Ten serial zna już cały świat. Zagościł w ponad 100 mln domów.

"The Crown" składa się z czterech sezonów. Pierwszy miał premierę w 2016 roku. Obejmował wydarzenia z życia Elżbiety II z lat 1947–1956. Punktem kulminacyjnym premierowego sezonu była koronacja młodej monarchini. Akcja drugiej serii toczyła się w latach 1957-1964, trzeciej pomiędzy 1964 a 1977 rokiem. Czwarty, ostatni sezon skupiał się na wydarzeniach z lat 1979-1990. Królowa znalazła się w nich na dalszym planie. Na czoło wysunęły się postacie, które w tamtym czasie odegrały ważniejsze role. Czy to w obszarze polityki, jak premier Margaret Thatcher czy w przestrzeni publicznej, jak księżna Diana i książę Karol.

Z danych Netfliksa wynika, że popularność "The Crown" z każdym sezonem rosła. W przypadku seriali tendencja na ogół jest odwrotna. Po pierwszym lub drugim sezonie oglądalność zazwyczaj spada. Tylko te najciekawsze seriale, jak np. "Gra o tron" potrafią skupić uwagę widzów przez dłuższy czas.

"The Crown": zwiastun 4 sezonu

Czwarty sezon "The Crown" przez pierwszy miesiąc oglądało około 30 mln subskrybentów Netfliksa. Na przestrzeni czterech lat brytyjski dramat historyczny był oglądany w ponad 100 mln gospodarstw domowych na całym świecie. To jeden z najlepszych wyników w historii Netfliksa.

Co ciekawe, popularność "The Crown" wcale nie jest największa w Wielkiej Brytanii. Tam, w porównaniu do innych krajów, serial o Elżbiecie II nie bije rekordów popularności. Perypetiami brytyjskiej królowej zdecydowanie bardziej interesują się europejscy widzowie spoza Wysp oraz mieszkańcy Ameryki.