"Rock" wspiera Ferguson. "Chciałbym wiedzieć, kto to zrobił"

Ferguson płakała, wychodząc z planu. Kto za tym stoi?

Zgodnie ze słowami samej Ferguson najpierw zeszła ona z planu z płaczem, ale następnego dnia wróciła do pracy ze zdwojoną siłą. Co prawda nie doprowadziła do wyrzucenia ekranowego partnera z planu, ale, nie przebierając w słowach, powiedziała mu, co o nim myśli. "Możesz się "odpier....ć. Będę pracować z piłeczką tenisową. Nie chcę cię więcej widzieć" – cytowała w wywiadzie własną emocjonalną ripostę.