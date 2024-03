Timothée Chalamet jako uwielbiany na całym świecie Willy Wonka

Za reżyserię odpowiada Paul King, scenarzysta i reżyser mający na swoim koniec filmy z serii Paddington. Producentami są David Heyman, (Harry Potter, Grawitacja, Fantastyczne zwierzęta i seria Paddington), Alexandra Derbyshire (filmy z serii Paddington, Jurassic World Dominion) i Luke Kelly (Wiedźmy). Ich najnowszy film to oszałamiająca mieszanka magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedziana z wielkim uczuciem i humorem. Niezwykle żywiołowe i pomysłowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy'ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Ten film udowadnia, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia. A jeśli przy łucie szczęścia spotka się Willy'ego Wonkę, wszystko jest możliwe!