Zainteresowanie jest ogromne. Ma zarobić w kinach ponad miliard dolarów

Adaptacje gier wideo miały zwykle złą prasę, ale po niedawnych sukcesach takich tytułów jak "Super Mario Bros", "The Last of Us" czy ostatnio "Fallout", sytuacja uległa zmianie. Dlatego na ekranizację "Minecrafta", chyba najpopularniejszej gry na świecie (zwłaszcza wśród młodszych graczy), widzowie nie mogą się już doczekać.