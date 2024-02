To nie Stenka miała zagrać Judytę w "Nigdy w życiu!"

Za Danutą Stenką stanęła scenarzystka i autorka powieści

- Myślę, że w dużej mierze ja dałam Judycie twarz Danuty Stenki, bo do końca wytrwale uczestniczyłam w castingach do głównej roli [...], najpierw odrzucając kolejne kandydatki. Potem poświęciłam wiele wysiłku, wytoczyłam wszystkie argumenty, jakie tylko przychodziły mi do głowy i użyłam całej swojej siły przekonywania, by to właśnie pani Danuta, a nie kto inny, zagrała tę rolę - wyznała Ilona Łepkowska, która była odpowiedzialna za scenariusz "Nigdy w życiu!".