Tom Cruise nie wysadził mostu w Polsce. "Nadal toczą się sprawy sądowe"

"Po co to piszę? Bo nadal pojawiają się mądrale twierdzący, że filmowcy odbudowaliby most na nowo po zniszczeniu. To bzdura, nigdy nie padały takie deklaracje i paść nie mogły - wystarczy popatrzeć na biedę tej realizacji, by uzmysłowić sobie, że nigdy nie było takiego planu ani budżetu, by odbudować most w Pilchowicach po jego wysadzeniu" – oświadczył ekspert.