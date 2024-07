Tony Knight nie żyje. Komik zmarł w wypadku na wakacjach we Francji

Tony Knight w swojej pracy łączył pasję do komedii oraz miłość do psów. Miał autorskie komediowe show "Szalone psy i Anglik", z którym występował w Australii i na innych kontynentach. We Francji był od zaledwie kilku dni, co roku spędzał tam wakacje. Krótko po tym miał jechać do Wielkiej Brytanii ze swoim programem.