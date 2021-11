Tragedia z udziałem Baldwina. Kolejna osoba mówi o "brutalnym" zachowaniu na planie

Lane Luper pracował jako asystent operatorów. W rozmowie z "Hollywood Reporter" wyznał, jak z jego perspektywy wyglądała praca przy filmie. Nie wygląda to ciekawie. Wyliczył, że spał po 5-6 godzin, praca na planie trwała po kilkanaście godzin i nie było odpowiedniego sprzętu, którym można by przemieszczać ciężkie kamery. Luper przyznał, że nikt nie dbał o środki bezpieczeństwa zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. A także - że część jego zespołu nie otrzymywała na czas zapłaty. Wiele osób, jak punktuje, do teraz czeka na wypłatę.