"Trolle 2" ze świetnym wynikiem finansowym. Film zarobił prawie 100 mln dolarów

Wytwórnia Universal Pictures ma powód do dumy. "Trolle 2", które trafiły bezpośrednio do serwisów VOD, przyczyniły się do ogromnego sukcesu finansowego.

"Trolle 2" ze świetnym wynikiem finansowym. Film zarobił prawie 100 mln dolarów (Materiały prasowe)