Tyszkiewicz odcięła się na lata. Teraz 85-latka zaskoczyła wszystkich

Okazało się, że czuje się na tyle dobrze, by powrócić do pracy. Media poinformowały, że Tyszkiewicz użyczy głosu jednej z postaci filmu animowanego, którego tytuł roboczy brzmi "Na mój pogrzeb w czerwonej sukni przyjdź". Plejada postanowiła skontaktować się z gwiazdą, by sprawdzić, czy to doniesienie jest prawdziwe. Tyszkiewicz opowiedziała krótko: "Tak". To samo powiedziała Wajda.