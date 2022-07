Utrapienie Grażyny Torbickiej. Martwi się o ważne wydarzenie w jej sercu

Jednak póki co Torbicka skupia się, by tegoroczna edycja wciąż zachwyciła wszystkich, którzy zjadą do Kazimierza Dolnego, wysokim poziomem. - Będzie wielu gości, a na Zamku i Małym Rynku co wieczór seanse pod gwiazdami. Na otwarcie film "Corsage", który portretuje cesarzową Sissi. Doskonale koresponduje z nim dokumentalny "The Princess", który z kolei opowiada o księżnej Dianie. To, co łączy oba filmy, to obraz kobiety, która jest spętana przez etykietę, obyczajowość i presję społeczną. Ich historie pokazują, jak kobiety żyjące w różnych epokach musiały walczyć o swój głos - dodała.