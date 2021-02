Spektakularny skok frekwencji. Film z Kożuchowską podbija kina

Paradoksalnie, kina studyjne w reżimie sanitarnym, bez hollywoodzkich hitów i polskich przebojowych produkcji na rynku, ale także bez konkurencji ze strony multipleksów od kilkunastu dni notują wyniki, które nie często przytrafiałby im się w minionych latach. Wrocławskie Kino Nowe Horyzonty – największe w Polsce kino studyjne (w dziewięciu salach mieści się ponad 2,3 tys. miejsc) – z dumą informowało, że "choć do użytku dopuszczona jest tylko połowa miejsc w każdej sali, weekend 13-14 lutego był najlepszym weekendem pod względem frekwencji w historii Kina Nowe Horyzonty od 2 lat".

Premiery polskich filmów w 2021 roku

W sobotę i niedzielę (20-21 lutego) kina ponownie wypełniły się widzami. I znów brakowało biletów na niektóre filmy i seanse. Według szacunkowych danych frekwencja wyniosła około 70-80 tys. osób, co oznacza, że spadek widowni w stosunku do poprzedniego weekendu (walentynkowego – od lat najlepszego w roku) wyniósł niewiele ponad 20 proc. Można więc założyć, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni w kinach zjawiło się więcej widzów niż po zniesieniu poprzedniego lockdownu przez pierwsze półtora miesiąca.

Podobnie jak przed tygodniem największą popularnością cieszyły się przedpremierowe pokazy filmów "Palm Springs", "Na rauszu" oraz "Sound of Metal". Niestety, informacja na temat frekwencji na tych filmach nie została podana do publicznej wiadomości. Na dokładne wyniki będziemy więc musieli poczekać do dnia premiery tych tytułów.