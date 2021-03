W kwietniu Netflix stawia na klasyki. Rambo wkracza do akcji.

Bardzo mała liczba nowych, hollywoodzkich filmów sprawia, że platformy streamingowe katalog z kinowymi produkcjami uzupełniają obecnie głównie starszymi tytułami. W kwietniu w ofercie Netfliksa znajdą się m.in. trzy części "Rambo", "Ścigany" oraz "Batman" Tima Burtona.

John Rambo to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych filmowych postaci w historii kina. Nim jednak trafiła na duży ekran, głośno było o niej na rynku księgarskim. Choć w przeciwieństwie do filmowego wizerunku, Rambo z powieści (w której nie miał imienia) znany był właściwie tylko w Ameryce. "Pierwsza krew" była debiutancką powieścią Davida Morrella. W dużej mierze opartą na wspomnieniach studentów, którzy walczyli w Wietnamie. Zarówno książka, jak i jej kinowa wersja z 1982 roku miała charakter rozrachunkowy. W przeciwieństwie do drugiej części filmu.

First Blood (1982) - Trailer (HD)

"Rambo: Pierwsza krew" zbierał bardzo dobre recenzje. Zrealizowany trzy lata później "Rambo II" stał się filmem, na którym każdy szanujący się amerykański krytyk musiał "zawiesić psy". Obraz zdobył cztery Złote Maliny, w tym dla najgorszego filmu, scenariusz i aktora. Z biegiem lat krytycy zmienili jednak zdanie na jego temat. "Rambo II" uznawany jest obecnie za jeden z najlepszych filmów w swoim gatunku.

"Batman" Tima Burtona na uznanie ze strony krytyków również musiał trochę poczekać. Podobnie, jak "Rambo II” stał się największym kinowym przebojem sezonu, ale krytycy nie podzielali entuzjazmu widzów. Poziom wcześniejszych ekranizacji komiksów w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych był bardzo niski i może nie wypadało o tego typu produkcjach mówić lub pisać dobrze. Krytycy zastanawiali się, jak to możliwe, że tak znakomity aktor, jak Jack Nicholson mógł zgodzić się na zagranie Jokera, bohatera obrazkowych historyjek… I pomyśleć, że ta komiksowa postać w późniejszych czasach dwóm aktorom przyniesie Oscara.

Batman (1989) Official Trailer #1 - Tim Burton Superhero Movie

Natomiast "Ścigany" uznanie krytyków zdobył już w dniu premiery. Obraz z Harrisonem Fordem zdobył aż 7 nominacji do Oscara, w tym w kategorii najlepszy film roku. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku nominację w głównej kategorii otrzymywało tylko pięć tytułów. To, że w tym wąskim gronie znalazła się sensacyjna produkcja było naprawdę dużym wyróżnieniem.

Lista kinowych produkcji, które na początku kwietnia wzmocnią ofertę Netfliksa.

1. 47 roninów

2. Apollo 11

3. Barbie: Przygoda księżniczek

4. Batman

5. Batman v Superman: Świt sprawiedliwości

6. Chiński zodiak

7. Człowiek ciemności II: Durant powraca.

8. Doktor Detroit

9. Dora i Miasto Złota

10. Gra dla dwojga

11. Inni

12. Jarehead 2: W polu ognia

13. Junior

14. Karate Kid II

15. Laleczka Chucky: Następne pokolenie

16. Młody renifer Alex

17. Niezapomniany

18. Nieznajomi

19. Nosorożec Otto

20. Olej Lorenza

21. Oni Żyją

22. Ostatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnika

23. Przez kontynent

24. Rambo: Pierwsza krew

25. Rambo II

26. Rambo III

27. Ronaldo

28. Serce do wali

29. Seven Souls in the Skull Castle: Season Bird

30. Seven Souls in the Skull Castle: Season Flower

31. Shrek the Musical

32. Steve Jobs

33. Szansa dla karierowicza

34. Ścigany

35. Tajemniczy ogród

36. Uciekający kociak 2

37. Uliczne koty

38. Uśpieni

39. W imię ojca

40. Wioska przeklętych

41. Xanadu

42. Zakodowane uprzedzenie

43. Ze śmiercią jej do twarzy.