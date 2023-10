"W nich cała nadzieja" na prestiżowym festiwalu filmów sci-fi

"W nich cała nadzieja" ma już na swoim koncie wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych oraz nagrodę dla Klimatycznego Filmu na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to pełnometrażowy debiut fabularny Piotra Biedronia, uznanego twórcy filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ("Piękna robota", "PM 2.5"), który jest także autorem scenariusza do filmu. W projekt zaangażowali się m.in.: Marek Zawierucha - scenograf ("Boże Ciało", "Wołyń"), Tomasz Wójcik - autor zdjęć ("Orlęta. Grodno '39", "Wygrać marzenia"), Łukasz Pieprzyk - muzyka ("Legiony", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"), Marceli Majer - montaż ("Warsaw by Night", "Kariera Nikosia Dyzmy") i Bart Putkiewicz - dźwięk ("Miasto 44", "Amok"). Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Producentką obrazu jest Beata Pisula - K&K Film Selekt. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Galapagos Films.