Najlepszy film roku. Jego bohaterka zmarła 3 miesiące po premierze

Dodajmy, że w kategorii najlepsza reżyseria "W trójkącie" pokonał nominowaną do Europejskiej Nagrody Filmowej polską produkcję "IO", której autorem jest Jerzy Skolimowski. Wśród nominowanych tytułów był także polski dokument "Film balkonowy", który musiał uznać wyższość niemieckiej produkcji "Mariupolis 2" oraz dramat "Inni ludzie", który w kategorii odkrycie roku przegrał z włoską produkcją "Ciałko". Europejska Nagroda Filmowa trafiła natomiast do Pawła Mykietyna, autora muzyki do filmu "IO".