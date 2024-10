Walczył z rakiem bez nadziei. "Myślałem, że po prostu odejdę"

Ślub córki stał się celem

Aktor postawił sobie cel: chciał poprowadzić swoją córkę Hayley do ołtarza. "Nie wiedziałem, czy dam radę, ale powiedziałem: 'Trenujmy. Uczyńmy to naszym celem'" – opowiada. "Nie tylko poprowadziłem ją do ołtarza, ale także zatańczyłem z nią pierwszy taniec. Potem szybko wracałem do stolika, by założyć tlen!".