Walczymy o Polskę. "Miejmy nadzieję, że po raz ostatni"

"W filmie Polska sprzeciwia się carskiej Rosji, czyli de facto, robi to, co dziś robi Ukraina. I ten link między tamtymi wydarzeniami, a tymi obecnymi, jest bardzo symboliczny. Fantastyczne jest to, że ten film zrzesza i łączy polskich i ukraińskich aktorów i statystów. Świetnie, że w tak trudnych, ciężkich i ciemnych czasach w Ukrainie, możemy w ten sposób chociażby im pomóc." - powiedział odtwórca głównej roli Sebastian Fabijański.