Krzyczał, przeklinał. Pazura opisał, jak musiał wyrzucić widzów

Łamanie czwartej ściany oznacza przekroczenie umownej granicy pomiędzy aktorem występującym na scenie, a osobami znajdującymi się na widowni. Zazwyczaj polega na bezpośrednim zwróceniu się do publiczności. Czasami jest to zamierzony scenariuszowy zabieg, a czasami wynika z własnej inicjatywy aktora, który traci cierpliwość do widzów i wykracza poza treść sztuki. I o takich przypadkach ze swojej teatralnej kariery opowiedział Pazura.