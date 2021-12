Wcielenie - recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

Formalnie to najlepsza rzecz w karierze Jamesa Wana, który jak spuszczony ze smyczy rzuca nam w twarz kolejnymi master shotami i cudownie nakręconymi scenami - jak ta, w której bohaterka przemieszcza się po domu, a kamera śledzi ją z góry, albo gdy na posterunku policji dochodzi do pewnego "zdarzenia". Oglądając, na pewno będziecie wiedzieli, co mam na myśli. To także najbardziej brutalny i przegięty film w dorobku reżysera "Obecności", która przy "Wcieleniu" wypada jak zramolała dobranocka.