"Wesele". Po tym filmie ludziom zabraknie słów. Relacja z premiery filmu

- Nie lubię filmów, które mają jednoznaczną odpowiedź oraz tezę, którą sobie formułują. Tu zdecydowanie nie ma tej jednoznaczności. Jest ogrom cierpienia, smutku i wstrząs. Myślę, że na początku ludziom zabraknie słów, ale gdy już po pewnym czasie się one pojawią, to mam nadzieję, że będą to słowa konstruktywne, zachęcające do polemiki, bo to jest wartość. Ta historia jest ciągle nieprzegadana.