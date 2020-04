Węże 2020. Wybrano najgorsze polskie filmy minionego roku

Po cztery nagrody przypadają więc Michałowi Milowiczowi (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i najgorszy duet (wspólnie z Przemysławem Sadowskim) i Kacprowi Anuszewskiemu (Wielki Wąż, reżyseria, scenariusz i plakat do innego filmu który Anuszewski wyprodukował i wyreżyserował w zeszłym roku pt. "Serce do walki").

LISTA LAUREATÓW WĘŻY 2020

Serce do walki (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

Impostor – org. The Hole in the Ground (dystr. M2)