Wiadomo, co z premierą nowego filmu Polańskiego. Miał mieć premierę już w listopadzie zeszłego roku

Producent filmu w jednym z najnowszych wywiadów wyznał, że boi się, że przez skandale, których bohaterem był Polański, "The Palace" może nie przynieść oczekiwanego wyniku, a do tego może nie być wyświetlany nigdzie indziej, jak we Włoszech. - W ciągu roku udało mi się zorganizować produkcję bez udziału Francji, ponieważ Francja nie chciała zainwestować ani jednego euro w Polańskiego. Bardzo mnie to zraniło - powiedział. Przypomnijmy, że kraje takie, jak USA, Wielka Brytania czy Australia, nie pokazały ostatniego filmu Polańskiego ("Oficer i szpieg") w kinach.