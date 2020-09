Wielki powrót kultowej produkcji. Ridley Scott zdradził szczegóły

Śmiało można stwierdzić, że seria "Obcy" zyskała miano kultowej. W 2002 roku przyznała to również Biblioteka Kongresu USA. Dzięki temu produkcja jest traktowana jako dziedzictwo kulturowe. Pierwsza część powstała w 1979 roku - to właśnie ten film zapoczątkował pierwszą amerykańską serię , w której główną bohaterką jest kobieta.

Ridley Scott pracuje nad nowym "Obcym"

Fani "Obcego" z niecierpliwością wyczekują kolejnej części filmu i śledzą wszystkie doniesienia na ten temat. Już w czerwcu pojawiły się pierwsze wieści w sprawie najnowszej produkcji. Wtedy Ridley Scott nie był pewny, co do przyszłości filmu. Wszystko przez to, że Disney jest właścicielem praw do serii.