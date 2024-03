Znamy już hit Oscarów 2025. Niedługo polska premiera

Powszechna dyskusja na ten temat, z tygodnia na tydzień coraz głośniejsza, z pewnością dotrze do członków i członkiń przyznającej Oscary Akademii Filmowej. Na pewno poczują, jak bardzo ten film trafia w ducha swoich czasów, jak dużo ważnych rzeczy mówi o współczesności. Nikomu nie udało się do tej pory tak doskonale opowiedzieć o 2024 r. A Garland swoją najnowszą produkcją zawiesił poprzeczkę tak wysoko, że ciężko będzie ją komukolwiek przeskoczyć. Jeśli nie zgarnie w marcu 2025 r. co najmniej kilku Oscarów, będzie to znak, że Akademia naprawdę nie wie, co dobre. Albo że przez tych 360 dni do kolejnej gali objawi się jakieś jeszcze doskonalsze dzieło. Ale o to będzie naprawdę trudno.