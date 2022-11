"Women Talking". Oprawcą nie był szatan, a ktoś bardzo bliski

To film o tym, kiedy zaczyna się zło i czy można się przed nim uchronić. O tym, czy przebaczenie to oznaka słabości czy wielkiej siły. O tym, jak długo można znosić krzywdy i upokorzenia, zanim się nie doprowadzi do wyniszczenia. O tym, jak przemoc fizyczna niszczy człowieka od środka, jaki ślad zostawia na całe życie. I choć nie ma w tym filmie efektów specjalnych, epickich krajobrazów, wymyślnych scen, to historia cały czas trzyma widza za gardło. Dalej jest to niewiarygodne, że w cywilizowanym kraju, zaledwie kilka lat temu w całkowicie odciętej od świata społeczności dochodziło do tak potwornego traktowania kobiet. "Women Talking" to pierwsze filmowe świadectwo tego, co się wydarzyło.