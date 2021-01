"Wonder Woman 1984" miała być hitem, a traci widzów w kinach. Spektakularny spadek

"Wonder Woman 1984" to pierwszy w historii amerykańskiego kina film dystrybułowany hybrydowo. Przez pierwsze 31 dni od premiery jednocześnie można go oglądać na dużym ekranie, jak i na platformie HBO Max. Nie więc jasne, czy Amerykanie przestali być zainteresowani "Wonder Woman 1984", czy może wolą oglądać ją w domu. W przeciwieństwie do danych box office'u, wyniki oglądalności na platformie nie są udostępniane.