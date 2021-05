"Wróg publiczny", "pomiot szatana". Pokazują, kim naprawdę jest miliarder

Soros to jedna z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych osób na świecie. Miliarder, aktywista, filantrop, fundator Open Society Foundation (dla której pracował autor tego filmu). A dla innych demon i nazistowski kolaborant. Człowiek, który zarobił miliard dolarów w jeden dzień. Dla lewicy jest człowiekiem, który wspiera walkę o demokrację, o prawa kobiet, walkę z rasizmem i homofobią. Konserwatyści go za to samo nienawidzą.