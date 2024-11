Wspomina zwolnienie z pracy. "Jak starego śmiecia"

Joanna Żółkowska to polska aktorka teatralna. Można ją kojarzyć też z takich produkcji jak "Zróbmy sobie wnuka", "Rozmowy kontrolowane" czy "Młode wilki". Nie od dziś jest tak, że to te serialowe role zapadają widzom najbardziej w pamięci. Od wielu lat Żółkowska związana jest z "Klanem" TVP. Potwierdzeniem tego, że aktora nie może narzekać na nudę, jest też jej udział w serialu "Powrót do życia", którego premierowe odcinki można było zobaczyć na Polsat Box Go w październiku tego roku.