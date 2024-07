Wyceniono majątek Matthew Perry'ego. To prawdziwe miliony. Kto je dostanie?

Majątek Matthew Perry'ego

Teraz "The Sun" podaje, że wyceniono osobisty majątek aktora. Robi się tak, by przystąpić do egzekucji testamentu. Kwota, o jakiej mowa, to 1,5 miliona dolarów. Nie robi na was wrażenia? Te pieniądze zasilą fundusz, który gwiazdor założył lata temu, a jest w nim... 120 okrągłych milionów.