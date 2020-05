Jacek Dehnel wściekły na film Sekielskich. Twierdzi, że to homofobiczna propaganda

Ten fragment filmu dotknął poetę Jacka Dehnela, który opublikował na Facebooku długi wpis: "Zajmuję się czasem przekładem, więc dziś, w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, przetłumaczę Wam to, co możecie zobaczyć w filmie Sekielskich 'Zabawa w chowanego', z homofobii na antysemityzm, żebyście zobaczyli, co tu się odjanapawliło" – zaczął.

Dehnel skrytykował ich tłumaczenia: "[…]usprawiedliwiają się: 'Jeśli wysoki dostojnik polskiego Kościoła mówi o homolobby w Kościele, to uważam, że to ważny głos w dyskusji'. Serio? W kraju szalejącej homofobii, najbardziej homofobicznym w całej Unii, gdzie Kościół z PiSem rozpętał wielką akcję propagandową przeciwko – so to speak – mnie i mojemu ludowi, Sekielscy wprost przekazują dalej tę homofobiczną propagandę, która jest kompletnym, cynicznym łgarstwem Kościoła, wycelowanym w nas, żeby ratować tyłki biskupów i pedofilów w sutannach".