"Zabawa w chowanego": pojawiły się zarzuty pod adresem filmu. Sekielscy odpowiadają

- W filmie nie ma znaku równości między homoseksualizmem a pedofilią. Jest związek między homoseksualizmem a ukrywaniem pedofilii. Chodzi o taką rzecz, że księża, którzy żyją w niezgodzie z doktryną Kościoła, popełniają grzech, robią to świadomie. To jest system hakowania polegający na tym, że ksiądz, który jest homoseksualistą, nie ujawnia grzechów innych księży, bo boi się, że sam zostanie ujawniony. Kultura ploteczek w Kościele, informowania jest oczywista, bardzo silna. O to w tym wątku chodzi. Tej równości między homoseksualizmem a pedofilią nie ma i to jest oczywiste.

- Nigdy nie stawialiśmy znaku równości między homoseksualizmem a pedofilią. Nie możemy ukrywać, że istnieje coś takiego jak "lawendowa mafia". Słyszeliśmy mnóstwo historii o tym, co dzieje się w seminariach, o przemocy mężczyzn wobec mężczyzn. W Polsce się mało o tym mówi. Czytam komentarze, że księża geje to nie są osoby, które popełniły przestępstwo, bo mają swoich partnerów i gdyby nie to, że Kościół zabrania, to oni by żyli szczęśliwi w tych związkach. Uważam, że ktoś, kto jest hipokrytą, kto jest w instytucji piętnującej homoseksualizm, nie wystawia sobie najlepszego świadectwa.