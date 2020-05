"Zabawa w chowanego". Kulisy nowego filmu braci Sekielskich

już dzisiaj sugerujesz że są tacy którzy się tego filmu nowego boją i i I mówiłeś dzisiaj o tym w internecie że Była propozycja żeby się z tej produkcji wycofać Tak mój brat Marek Producent filmu na skąd spotkał się z biznesmenem który zaoferował finansowe dla naszego kolejnego filmu dokumentalnego o aferze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Marek pojechał na spotkanie z nim aby widzieć się w ogóle co to za propozycja i porozmawiać na temat ewentualnego przyjęcia z naszej strony tego finansowania spotkanie zaczęło się od tego iż ów biznesmenem powiedział że gotowy jest przeznaczyć pieniądze na to byśmy zrobili film o skokach w zamian za to że nie ukaże się zabawa w chowanego mojego brata Marka ile oczekiwali byśmy czy jak O jak dużej sumie rozmawiamy no i w tym momencie Marek Rozłóż nie oczywiście przerwał to spotkanie powiedział że nie jesteśmy do kupienia i że on nie będzie dalej prowadził tej rozmowy i wyszedł ze spotkania mamy oczywiście imię i nazwisko tego biznesmena No ale nie zamierzamy na razie go używać bo też nie wiemy czyim imieniu rzeczywiście działał czy przyszedł w imieniu tego biskupa czy czy ktoś inny go przysłał ale taka rzecz rzeczywiście miała miejsce